Корабли ЧФ в районе Севастополя отразили атаку Киева безэкипажными катерами

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Патрульные корабли Черноморского флота «Сергей Котов» и «Василий Быков» отразили атаку трех безэкипажных катеров в районе Севастополя. Об этом заявили журналистам в Минобороны РФ.

«Сегодня ночью Вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать тремя морскими безэкипажными катерами патрульных кораблей „Сергей Котов“ и „Василий Быков“ Черноморского флота, выполняющих задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря, в 340 км юго-западнее Севастополя», — сказали в ведомстве. Там отметили, что в ходе отражения атаки все три безэкипажных катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей.

«Корабли „Сергей Котов“ и „Василий Быков“ Черноморского флота продолжают выполнять поставленные задачи», — добавили в Минобороны РФ.