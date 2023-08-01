Корабли ЧФ в районе Севастополя отразили атаку Киева безэкипажными катерами
09:00 01.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Патрульные корабли Черноморского флота «Сергей Котов» и «Василий Быков» отразили атаку трех безэкипажных катеров в районе Севастополя. Об этом заявили журналистам в Минобороны РФ.
«Сегодня ночью Вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать тремя морскими безэкипажными катерами патрульных кораблей „Сергей Котов“ и „Василий Быков“ Черноморского флота, выполняющих задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря, в 340 км юго-западнее Севастополя», — сказали в ведомстве. Там отметили, что в ходе отражения атаки все три безэкипажных катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей.
«Корабли „Сергей Котов“ и „Василий Быков“ Черноморского флота продолжают выполнять поставленные задачи», — добавили в Минобороны РФ.
НОВОСТИ
- 10:05 01.08.2023
- Эвакуация граждан Франции из Нигера начнется в ближайшее время — посольство
- 10:00 01.08.2023
- В Харькове после прозвучавших в городе взрывов произошел пожар
- 09:32 01.08.2023
- Украина с 1 августа на 23,5% повышает тарифы на транспортировку нефти по своей территории
- 09:20 01.08.2023
- США ищет в Монголии замену критически важным минералам из Китая — Politico
- 09:05 01.08.2023
- Герасимов проверил передовой пункт управления группировки войск на запорожском направлении
- 08:15 01.08.2023
- Беспилотник второй раз атаковал одну и ту же высотку в Москве-сити
- 22:40 31.07.2023
- На пляже турецкого курорта обнаружили боеприпасы
- 22:00 31.07.2023
- В РФ могут ввести платный проход судов по водным участкам, которые планируется улучшить
- 21:20 31.07.2023
- Госдеп подтвердил начало переговоров США и Украины по гарантиям безопасности
- 20:40 31.07.2023
- ЦБ снизил прогноз профицита текущего счета в 2023 году до $26 млрд
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать