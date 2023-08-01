Герасимов проверил передовой пункт управления группировки войск на запорожском направлении
09:05 01.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов проинспектировал передовой пункт управления группировки войск на запорожском направлении. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«В ходе работы в зоне проведения специальной военной операции начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов проверил передовой пункт управления группировки войск на запорожском направлении», — сообщили в ведомстве.
В министерстве отметили, что на месте командующий группировкой генерал-полковник Александр Романчук доложил Герасимову о текущей обстановке, характере действий противника, а также о выполнении российскими войсками боевых задач на ореховском тактическом направлении.
НОВОСТИ
- 10:05 01.08.2023
- Эвакуация граждан Франции из Нигера начнется в ближайшее время — посольство
- 10:00 01.08.2023
- В Харькове после прозвучавших в городе взрывов произошел пожар
- 09:32 01.08.2023
- Украина с 1 августа на 23,5% повышает тарифы на транспортировку нефти по своей территории
- 09:20 01.08.2023
- США ищет в Монголии замену критически важным минералам из Китая — Politico
- 09:00 01.08.2023
- Корабли ЧФ в районе Севастополя отразили атаку Киева безэкипажными катерами
- 08:15 01.08.2023
- Беспилотник второй раз атаковал одну и ту же высотку в Москве-сити
- 22:40 31.07.2023
- На пляже турецкого курорта обнаружили боеприпасы
- 22:00 31.07.2023
- В РФ могут ввести платный проход судов по водным участкам, которые планируется улучшить
- 21:20 31.07.2023
- Госдеп подтвердил начало переговоров США и Украины по гарантиям безопасности
- 20:40 31.07.2023
- ЦБ снизил прогноз профицита текущего счета в 2023 году до $26 млрд
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать