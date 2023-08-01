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США ищет в Монголии замену критически важным минералам из Китая — Politico

09:20 01.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты намерены использовать Монголию как альтернативный Китаю источник поставок критически важного минерального сырья. Такое мнение в понедельник выразила американская газета Politico.

Она напомнила, что в июне Монголию посетила «группа американских должностных лиц, перед которыми стояла задача снизить зависимость Соединенных Штатов от Китая».

«У Монголии появилась возможность, которая возникает раз в поколение. И она заключается в том, что нам [США] необходимо найти критически важные минералы и редкоземельные металлы, чтобы достичь своих целей в сфере чистой энергетики», — сказал изданию заместитель госсекретаря США по вопросам обеспечения экономического роста, энергетики и охраны окружающей среды Хосе Фернандес, который находился 25–29 июня с визитом в Улан-Баторе и подписал там с правительством Монголии меморандум о взаимопонимании для сотрудничества в области критически важных минеральных ресурсов.

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