Украина с 1 августа на 23,5% повышает тарифы на транспортировку нефти по своей территории
09:32 01.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина с 1 августа на 23,5% повышает тарифы на транспортировку нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба» через свою территорию. Это уже второе увеличение ставки транзита в течение лета.
С 1 августа тариф на прокачку по украинскому участку трубопровода в направлении Словакии и Венгрии будет повышен на 4 евро — до 21 евро за тонну. Таким образом, тариф на транзит нефти через территорию Украины вырастет на 23,5%.
Украина в течение 2022–2023 годов уже трижды повышала тариф на транспортировку нефти по «Дружбе» через свою территорию. Первое повышение произошло 1 апреля 2022 года. Тогда Украина подняла тариф на треть, до 11,5 евро за тонну. Затем, с 1 января 2023 года тариф на прокачку по украинскому участку трубопровода в направлении Словакии и Венгрии был повышен еще на 18,3% — до 13,6 евро за тонну. С 1 июня 2023 года ставка транзита выросла еще на 25% — до 17 евро. Причиной подобных действий называлось повышение издержек из-за повреждения энергетической инфраструктуры.
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