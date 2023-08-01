В Харькове после прозвучавших в городе взрывов произошел пожар
10:00 01.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пожар возник в Харькове на востоке Украины, где ранее были слышны взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Страна».
Где именно произошло возгорание, не уточняется.
Ранее в Харьковской области объявили воздушную тревогу. Сообщалось, что в Харькове были слышны взрывы. Мэр города Игорь Терехов уточнил, что они раздались в Шевченковском районе. Издание «Зеркало недели» сообщило, что в городе наблюдаются перебои с электричеством и водоснабжением.
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