В Харькове после прозвучавших в городе взрывов произошел пожар

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пожар возник в Харькове на востоке Украины, где ранее были слышны взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Страна».

Где именно произошло возгорание, не уточняется.

Ранее в Харьковской области объявили воздушную тревогу. Сообщалось, что в Харькове были слышны взрывы. Мэр города Игорь Терехов уточнил, что они раздались в Шевченковском районе. Издание «Зеркало недели» сообщило, что в городе наблюдаются перебои с электричеством и водоснабжением.