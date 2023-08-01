Эвакуация граждан Франции из Нигера начнется в ближайшее время — посольство

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посольство Франции в Нигере объявило об эвакуации французских граждан из страны в «самом скором времени». Об этом сообщило Agence France Presse со ссылкой на диппредставительство.

Накануне военные, совершившие в Нигере государственный переворот, обвинили Францию и ее союзников в намерении начать военную операцию с целью освободить отстраненного от власти президента страны Мохамеда Базума.