Число совершенных через мобильную связь и интернет преступлений выросло в РФ на 39%
10:20 01.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число преступлений, совершенных с использованием сети Интернет и средств мобильной связи, выросло в этом году на 39,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, отвечая на запрос агентства.
«В январе–июне 2023 года зарегистрировано более 210,8 тыс. различных мошенничеств, — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства со ссылкой на данные правовой статистики. — В структуре подобного рода хищений значительна доля (79,1%) мошенничеств, совершенных дистанционно, с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации (166,8 тыс.). Темп их прироста относительно первого полугодия прошлого года увеличился на 40,5%».
При этом количество мошенничеств с использованием электронных средств платежа (когда с помощью скрининга платежных карт или путем обмана мошенники получают данные банковских карт) сократился более чем на треть (до 2,9 тыс.).
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