Власти Австралии продолжат добиваться от США освобождения Ассанжа — премьер

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе намерен продолжать добиваться от американского правительства освобождения основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Соответствующее заявление глава австралийского правительства сделал, выступая перед журналистами.

По словам премьера, его позиция и позиция правительства Австралии в отношении экстрадиции Ассанжа в США остается неизменной. «Это [заключение основателя WikiLeaks] продолжалось слишком долго. Мы остаемся очень тверды в своем мнении и постоянны в наших заявлениях американскому правительству, мы продолжим делать это [добиваться его освобождения]», — указал Альбанезе.