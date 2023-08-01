Власти Австралии продолжат добиваться от США освобождения Ассанжа — премьер
11:00 01.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе намерен продолжать добиваться от американского правительства освобождения основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Соответствующее заявление глава австралийского правительства сделал, выступая перед журналистами.
По словам премьера, его позиция и позиция правительства Австралии в отношении экстрадиции Ассанжа в США остается неизменной. «Это [заключение основателя WikiLeaks] продолжалось слишком долго. Мы остаемся очень тверды в своем мнении и постоянны в наших заявлениях американскому правительству, мы продолжим делать это [добиваться его освобождения]», — указал Альбанезе.
НОВОСТИ
- 11:32 01.08.2023
- ВСУ предприняли неудачную попытку прорыва на ореховском направлении в Запорожской области
- 11:20 01.08.2023
- Грузия потеряет $1 млрд в год, если запретит въезд россиянам — глава правящей партии
- 11:05 01.08.2023
- Противник бросает большие силы на Старомайорское, не считаясь с потерями — Пушилин
- 10:32 01.08.2023
- Экс-госсоветник Мьянмы Аун Сан Су Чжи помилована властями
- 10:20 01.08.2023
- Число совершенных через мобильную связь и интернет преступлений выросло в РФ на 39%
- 10:05 01.08.2023
- Эвакуация граждан Франции из Нигера начнется в ближайшее время — посольство
- 10:00 01.08.2023
- В Харькове после прозвучавших в городе взрывов произошел пожар
- 09:32 01.08.2023
- Украина с 1 августа на 23,5% повышает тарифы на транспортировку нефти по своей территории
- 09:20 01.08.2023
- США ищет в Монголии замену критически важным минералам из Китая — Politico
- 09:05 01.08.2023
- Герасимов проверил передовой пункт управления группировки войск на запорожском направлении
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать