Противник бросает большие силы на Старомайорское, не считаясь с потерями — Пушилин

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросают большие силы на населенный пункт Старомайорское в Донецкой Народной Республике, не считаясь с потерями, сообщил в эфире «Соловьев Live» врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Одна из горячих точек — Старомайорское, населенный пункт выдерживает действительно очень многое, периодически туда заходит противник, наши подразделения выбивают, на какой-то период даже откатывались назад, чтобы провести операцию более выверенно. Потому что противник не считается с потерями живой силы, а для нас важен каждый человек. Поэтому, если есть возможность грамотно выполнить задачу, при этом минимизировать потери и не потерять территорию, по сути, все варианты используются», — сказал Пушилин.