Противник бросает большие силы на Старомайорское, не считаясь с потерями — Пушилин
11:05 01.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросают большие силы на населенный пункт Старомайорское в Донецкой Народной Республике, не считаясь с потерями, сообщил в эфире «Соловьев Live» врио главы ДНР Денис Пушилин.
«Одна из горячих точек — Старомайорское, населенный пункт выдерживает действительно очень многое, периодически туда заходит противник, наши подразделения выбивают, на какой-то период даже откатывались назад, чтобы провести операцию более выверенно. Потому что противник не считается с потерями живой силы, а для нас важен каждый человек. Поэтому, если есть возможность грамотно выполнить задачу, при этом минимизировать потери и не потерять территорию, по сути, все варианты используются», — сказал Пушилин.
НОВОСТИ
- 11:32 01.08.2023
- ВСУ предприняли неудачную попытку прорыва на ореховском направлении в Запорожской области
- 11:20 01.08.2023
- Грузия потеряет $1 млрд в год, если запретит въезд россиянам — глава правящей партии
- 11:00 01.08.2023
- Власти Австралии продолжат добиваться от США освобождения Ассанжа — премьер
- 10:32 01.08.2023
- Экс-госсоветник Мьянмы Аун Сан Су Чжи помилована властями
- 10:20 01.08.2023
- Число совершенных через мобильную связь и интернет преступлений выросло в РФ на 39%
- 10:05 01.08.2023
- Эвакуация граждан Франции из Нигера начнется в ближайшее время — посольство
- 10:00 01.08.2023
- В Харькове после прозвучавших в городе взрывов произошел пожар
- 09:32 01.08.2023
- Украина с 1 августа на 23,5% повышает тарифы на транспортировку нефти по своей территории
- 09:20 01.08.2023
- США ищет в Монголии замену критически важным минералам из Китая — Politico
- 09:05 01.08.2023
- Герасимов проверил передовой пункт управления группировки войск на запорожском направлении
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать