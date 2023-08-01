Грузия потеряет $1 млрд в год, если запретит въезд россиянам — глава правящей партии
11:20 01.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Экономика Грузии будет терять ежегодно до $1 млрд, если страна полностью запретит въезд российским туристам. Об этом заявил глава правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе на брифинге.
«Если российские туристы вообще не будут приезжать в Грузию, за год страна будет терять примерно $1 млрд. Это при том, что наша экономика составляет $30 млрд. Это означает, что будут потеряны 20-30 тыс. рабочих мест», — сказал он.
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