Грузия потеряет $1 млрд в год, если запретит въезд россиянам — глава правящей партии

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экономика Грузии будет терять ежегодно до $1 млрд, если страна полностью запретит въезд российским туристам. Об этом заявил глава правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе на брифинге.

«Если российские туристы вообще не будут приезжать в Грузию, за год страна будет терять примерно $1 млрд. Это при том, что наша экономика составляет $30 млрд. Это означает, что будут потеряны 20-30 тыс. рабочих мест», — сказал он.