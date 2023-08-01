ВСУ предприняли неудачную попытку прорыва на ореховском направлении в Запорожской области

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку прорыва российской линии обороны на ореховском направлении в Запорожской области, однако понесли значительные потери. Об этом в телеграм-канале сообщил врио губернатора российского региона Евгений Балицкий.

«Около четырех утра две штурмовые группы противника по 20 человек предприняли попытку прорвать оборону на ореховском направлении. В ходе боя противнику нанесено огневое поражение из артиллерийских систем. Противник получил значительные потери и отброшен назад», — написал Балицкий.