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НОВОСТИ

ВСУ предприняли неудачную попытку прорыва на ореховском направлении в Запорожской области

11:32 01.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку прорыва российской линии обороны на ореховском направлении в Запорожской области, однако понесли значительные потери. Об этом в телеграм-канале сообщил врио губернатора российского региона Евгений Балицкий.

«Около четырех утра две штурмовые группы противника по 20 человек предприняли попытку прорвать оборону на ореховском направлении. В ходе боя противнику нанесено огневое поражение из артиллерийских систем. Противник получил значительные потери и отброшен назад», — написал Балицкий.

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