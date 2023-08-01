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Си Цзиньпин назначил нового командующего ракетными войсками КНР

12:00 01.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Центрального военного совета, председатель КНР Си Цзиньпин назначил на пост командующего ракетными войсками страны генерала Ван Хоубиня. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По его сведениям, церемония вступления в должность состоялась в здании, прилегающем с востока к Военному музею китайской народной революции (западная часть Пекина). Си Цзиньпин лично присутствовал на данном мероприятии, которое прошло в торжественной обстановке под звуки национального гимна. Председатель КНР также вместе с офицерами принял участие в фотосессии.

Ранее об этом назначении сообщал тайваньский информационный портал Nownews.

Ван Хоубинь — выходец из провинции Аньхой (Восточный Китай). С 2020 года занимал должность заместителя командующего Военно-морскими силами Китая. В 2014 году он получил звание генерал-майора, в декабре 2019 года — генерал-лейтенанта, а в минувший понедельник — генерала.

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