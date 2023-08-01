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НОВОСТИ

Получателями единого пособия в России являются около 9 млн человек

12:05 01.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Единое пособие в России назначено родителям 8,6 млн детей, а также 280 тыс. беременных женщин. Большинство заявлений на пособие подают в электронном виде, сообщил во вторник председатель Социального фонда России Сергей Чирков.

«За текущий год единое пособие уже назначено на 8,6 млн детей, также это пособие назначено 280 тыс.беременных женщин. То есть фактически получателем данного пособия в нашей стране на текущий момент являются уже 9 млн граждан. Полагаю, что процесс организован здесь эффективно и в нашей стране выстраивается целостная система социальной защиты семей с детьми», — сказал он на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Чирков также отметил, что 93% заявлений на пособие поступает в электронном виде.

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