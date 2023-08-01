0
0
124
НОВОСТИ

Суд приговорил к условным срокам обвиняемых в крушении бомбардировщика Ту-22 в Заполярье

12:20 01.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мурманский гарнизонный военный суд приговорил командира войсковой части и руководителя полетов, обвиняемых в крушения бомбардировщика Ту-22М3 в 2019 году на аэродроме Оленья в Мурманской области, к условным срокам лишения свободы на 4 и 3,5 года соответственно, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Суд постановил Алесенко Владимира Михайловича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 4 года, Степанова Владимира Александровича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 351 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 года и 6 месяцев. Наказание считать условным», — сказал судья в ходе оглашения приговора.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:05 01.08.2023
Среди членов БРИКС «существуют нюансы» по теме его расширения — Песков
0
40
13:00 01.08.2023
На Украине двух человек приговорили к пяти годам тюрьмы за раскрытие мест выдачи повесток
0
47
12:32 01.08.2023
Глава МИД Ирана предложил разрывать отношения со странами за осквернение Корана
0
106
12:05 01.08.2023
Получателями единого пособия в России являются около 9 млн человек
0
143
12:00 01.08.2023
Си Цзиньпин назначил нового командующего ракетными войсками КНР
0
161
11:47 01.08.2023
Мэр Собянин сообщил о повреждениях фасадов в башне Сити в результате атаки БПЛА
0
180
11:32 01.08.2023
ВСУ предприняли неудачную попытку прорыва на ореховском направлении в Запорожской области
0
173
11:20 01.08.2023
Грузия потеряет $1 млрд в год, если запретит въезд россиянам — глава правящей партии
0
224
11:05 01.08.2023
Противник бросает большие силы на Старомайорское, не считаясь с потерями — Пушилин
0
192
11:00 01.08.2023
Власти Австралии продолжат добиваться от США освобождения Ассанжа — премьер
0
189

Возврат к списку