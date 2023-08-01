Суд приговорил к условным срокам обвиняемых в крушении бомбардировщика Ту-22 в Заполярье
12:20 01.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мурманский гарнизонный военный суд приговорил командира войсковой части и руководителя полетов, обвиняемых в крушения бомбардировщика Ту-22М3 в 2019 году на аэродроме Оленья в Мурманской области, к условным срокам лишения свободы на 4 и 3,5 года соответственно, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
«Суд постановил Алесенко Владимира Михайловича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 4 года, Степанова Владимира Александровича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 351 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 года и 6 месяцев. Наказание считать условным», — сказал судья в ходе оглашения приговора.
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