Суд приговорил к условным срокам обвиняемых в крушении бомбардировщика Ту-22 в Заполярье

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мурманский гарнизонный военный суд приговорил командира войсковой части и руководителя полетов, обвиняемых в крушения бомбардировщика Ту-22М3 в 2019 году на аэродроме Оленья в Мурманской области, к условным срокам лишения свободы на 4 и 3,5 года соответственно, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Суд постановил Алесенко Владимира Михайловича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 4 года, Степанова Владимира Александровича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 351 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 года и 6 месяцев. Наказание считать условным», — сказал судья в ходе оглашения приговора.