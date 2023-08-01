Глава МИД Ирана предложил разрывать отношения со странами за осквернение Корана

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян предложил странам — членам Организации исламского сотрудничества (ОИС) разрывать дипломатические отношения с теми государствами, в которых повторяются акции осквернения Корана.

«Я предложил ввести международную уголовную ответственность за эти действия, направить делегации ОИС в эти две страны (Швецию и Данию — прим. ТАСС), строго наказывать виновных, а в случае повторения [акций] понижать [уровень] дипломатических отношений или разрывать их, вводить эмбарго на покупку товаров», — написал министр в Twitter.