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Глава МИД Ирана предложил разрывать отношения со странами за осквернение Корана

12:32 01.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян предложил странам — членам Организации исламского сотрудничества (ОИС) разрывать дипломатические отношения с теми государствами, в которых повторяются акции осквернения Корана.

«Я предложил ввести международную уголовную ответственность за эти действия, направить делегации ОИС в эти две страны (Швецию и Данию — прим. ТАСС), строго наказывать виновных, а в случае повторения [акций] понижать [уровень] дипломатических отношений или разрывать их, вводить эмбарго на покупку товаров», — написал министр в Twitter.

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