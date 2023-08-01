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На Украине двух человек приговорили к пяти годам тюрьмы за раскрытие мест выдачи повесток

13:00 01.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администраторов двух телеграм-каналов в Черкасской области приговорили к пяти годам тюрьмы за публикацию информации о местах, где мобильные группы сотрудников центров комплектования раздают повестки о мобилизации. Об этом сообщило украинское издание «Страна».

По информации, которая опубликована в телеграм-канале издания, их обвинили в препятствовании деятельности Вооруженных сил Украины в особый период.

6 марта министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что мобилизация в стране продолжается, поскольку план еще не выполнен. Власти Украины ввели военное положение в стране 24 февраля 2022 года. В этот же день президент страны Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Действие указов о военном положении и мобилизации продлевались неоднократно.

Весной украинские СМИ сообщили, что территориальные центры комплектования на Украине получили право вручать гражданам повестки вне зависимости от места их пребывания на воинском учете.

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