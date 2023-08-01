На Украине двух человек приговорили к пяти годам тюрьмы за раскрытие мест выдачи повесток
13:00 01.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Администраторов двух телеграм-каналов в Черкасской области приговорили к пяти годам тюрьмы за публикацию информации о местах, где мобильные группы сотрудников центров комплектования раздают повестки о мобилизации. Об этом сообщило украинское издание «Страна».
По информации, которая опубликована в телеграм-канале издания, их обвинили в препятствовании деятельности Вооруженных сил Украины в особый период.
6 марта министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что мобилизация в стране продолжается, поскольку план еще не выполнен. Власти Украины ввели военное положение в стране 24 февраля 2022 года. В этот же день президент страны Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Действие указов о военном положении и мобилизации продлевались неоднократно.
Весной украинские СМИ сообщили, что территориальные центры комплектования на Украине получили право вручать гражданам повестки вне зависимости от места их пребывания на воинском учете.
НОВОСТИ
- 13:05 01.08.2023
- Среди членов БРИКС «существуют нюансы» по теме его расширения — Песков
- 12:32 01.08.2023
- Глава МИД Ирана предложил разрывать отношения со странами за осквернение Корана
- 12:20 01.08.2023
- Суд приговорил к условным срокам обвиняемых в крушении бомбардировщика Ту-22 в Заполярье
- 12:05 01.08.2023
- Получателями единого пособия в России являются около 9 млн человек
- 12:00 01.08.2023
- Си Цзиньпин назначил нового командующего ракетными войсками КНР
- 11:47 01.08.2023
- Мэр Собянин сообщил о повреждениях фасадов в башне Сити в результате атаки БПЛА
- 11:32 01.08.2023
- ВСУ предприняли неудачную попытку прорыва на ореховском направлении в Запорожской области
- 11:20 01.08.2023
- Грузия потеряет $1 млрд в год, если запретит въезд россиянам — глава правящей партии
- 11:05 01.08.2023
- Противник бросает большие силы на Старомайорское, не считаясь с потерями — Пушилин
- 11:00 01.08.2023
- Власти Австралии продолжат добиваться от США освобождения Ассанжа — премьер
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать