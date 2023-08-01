Среди членов БРИКС «существуют нюансы» по теме его расширения — Песков
13:05 01.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Тема расширения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) стоит «высоко в повестке дня», при этом между членами объединения существуют нюансы по поводу его расширения, это будет обсуждаться на предстоящем саммите. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Действительно, тематика расширения БРИКС стоит высоко в повестке дня, в том числе в повестке дня грядущего саммита. Это очень важная тема, потому что мы видим, что все больше стран делают заявления о своих намерениях присоединиться к этой группе. Действительно, в рамках БРИКС существуют определенные нюансы среди членов по теме расширения, и все эти нюансы, конечно, будут обсуждаться в ходе предстоящего саммита», — сказал он, комментируя публикацию агентства Блумберг со ссылкой на источники о том, что Индия и Бразилия выступают против призывов Китая быстро расширить БРИКС.
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