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НОВОСТИ

Инкассаторы Сбера обслуживают около 190 тысяч объектов по всей России

13:10 01.08.2023

1 августа отмечается Всероссийский день инкассатора. В 1939 году в этот день была создана служба инкассации при Госбанке СССР. В Сбере днем рождения службы инкассации считается 20 октября 1992 года, когда было создано Управление кассовых операций, инкассации и охраны, в структуру которого вошел отдел инкассации.

Сегодня в инкассации Сбера работает 8774 сотрудников. Инкассаторская служба банка обслуживает 189 тыс. объектов – это собственные офисы и банкоматы, а также 113 тыс. клиентских объектов и 18 тыс. объектов других банков.

Каждый день инкассаторы Сбера совершают более 4100 выездов, общее количество маршрутов – 2920. В 2022 году инкассаторы банка проехали 137,5 млн км – это 3716 кругосветных путешествий, или 171 полет на Луну и обратно. Для работы банк использует 3806 спецавтомобилей (если их выстроить в одну линию, получится колонна длиной 21 км) и 3530 спецконтейнеров.

«Наша служба инкассации – одна из самых высокотехнологичных в мире. Для перевозки ценностей мы используем спецконтейнеры, которые окрашивают денежные средства краской при несанкционированном доступе, так что посягательства на инкассаторских работников бессмысленны. Инкассаторы работают на спецавтомобилях, которые постоянно контролируются через Центр мониторинга и при риске нападения или угона специальное транспортное средство блокируется. Тестируются системы искусственного интеллекта, которые помогают в реальном времени оценивать внешние угрозы, предупреждать о потенциальной опасности и контролировать соблюдение сотрудниками требований безопасности», – отметил директор Центра управления наличным денежным обращением Сбербанка Алексей Пономаренко.

«Очевидно, что прогресс службы будет связан с дальнейшей интеграцией в производственный процесс цифровых технологий и искусственного интеллекта, – добавил он. – Но главным фактором успеха службы всегда были и будут люди – наши инкассаторы, которые не просто перевозят ценности и могут их защитить, но также умеют самостоятельно устранять неисправности банкоматов и обладают широким спектром различных навыков для эффективной работы в любых условиях. Я поздравляю всех инкассаторов с профессиональным праздником и желаю спокойной работы».

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