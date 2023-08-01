Сбер стал лидером ESG-рэнкинга RAEX
13:15 01.08.2023
Рейтинговое агентство RAEX сегодня объявило об обновлении ESG-рэнкинга российских компаний. Теперь список возглавляет Сбербанк, который поднялся на 47 строчек и получил ESG-рейтинг уровня АА.
ESG-рэнкинг составляется RAEX с 2018 года. Сейчас в него сходят 160 компаний. У каждой из них агентство оценивает ESG-риски и ключевые ESG-факторы (экология, социальная политика, управление). Также в июле рейтинговое агентство АКРА присвоило Сберу ESG-рейтинг ESG-B, уровень ESG-2, что соответствует очень высокой оценке в области экологии, социальной ответственности и управления.
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