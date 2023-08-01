В Кремле восхищены героизмом экипажа танка, остановившего колонну техники ВСУ — Песков
13:20 01.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кадры боя, когда российский танк в одиночку остановил колонну техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), видели в Кремле и остались в восхищении от героизма экипажа, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Конечно, видели. Конечно, такой героизм, профессионализм вызывает восхищение и чувство гордости за наших военных. Это, действительно, так. Это уникальные кадры и уникальная ситуация, которую, конечно, можно почти в учебниках разбирать», — сказал Песков.
В ответ на уточняющий вопрос одного из журналистов, могут ли такие кадры «переломить сознание» недружественных РФ стран, чтобы они «поняли, с кем связались», представитель Кремля отметил: «Не думаю, что это возможно. Поймут со временем, скорее всего».
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