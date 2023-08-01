Начальник штаба армии Алжира прибыл в РФ, встретится с Шойгу

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Начальник штаба Национальной народной армии (ННА) Алжира Саид Шангриха прибыл в РФ, где встретится с министром обороны Сергеем Шойгу, сообщили ТАСС в посольстве Алжира в Москве.

«Подтверждаем, что он уже прибыл в Россию, приехал накануне», — сказал собеседник агентства.

Он также подтвердил, что ожидается встреча с Шойгу.