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НОВОСТИ

Начальник штаба армии Алжира прибыл в РФ, встретится с Шойгу

13:32 01.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Начальник штаба Национальной народной армии (ННА) Алжира Саид Шангриха прибыл в РФ, где встретится с министром обороны Сергеем Шойгу, сообщили ТАСС в посольстве Алжира в Москве.

«Подтверждаем, что он уже прибыл в Россию, приехал накануне», — сказал собеседник агентства.

Он также подтвердил, что ожидается встреча с Шойгу.

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