Средняя цена нефти Urals в январе — июле снизилась в 1,54 раза

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средняя цена нефти марки Urals в январе — июле снизилась в 1,54 раза по сравнению с показателем аналогичного периода 2022 года и составила $53,94 за баррель. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Минфина РФ.

«Средняя цена на нефть марки Urals в январе — июле 2023 года сложилась в размере $53,94 за баррель, в январе — июле 2022 года — $83,27 за баррель», — сказано в сообщении.

По данным Минфина России, средняя цена на нефть Urals в июле 2023 года сложилась в размере $64,37 за баррель, что в 1,2 раз ниже, чем в июле 2022 года ($78,41 за баррель). Цена нефти North Sea Dated в июле 2023 года составила $80,07.