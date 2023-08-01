0
0
88
НОВОСТИ

Средняя цена нефти Urals в январе — июле снизилась в 1,54 раза

14:00 01.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средняя цена нефти марки Urals в январе — июле снизилась в 1,54 раза по сравнению с показателем аналогичного периода 2022 года и составила $53,94 за баррель. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Минфина РФ.

«Средняя цена на нефть марки Urals в январе — июле 2023 года сложилась в размере $53,94 за баррель, в январе — июле 2022 года — $83,27 за баррель», — сказано в сообщении.

По данным Минфина России, средняя цена на нефть Urals в июле 2023 года сложилась в размере $64,37 за баррель, что в 1,2 раз ниже, чем в июле 2022 года ($78,41 за баррель). Цена нефти North Sea Dated в июле 2023 года составила $80,07.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:32 01.08.2023
Потери ВСУ за сутки на донецком направлении составили свыше 345 военнослужащих — МО РФ
0
56
14:12 01.08.2023
Киев безуспешно пытался атаковать безэкипажными катерами гражданские суда РФ в Черном море
0
93
13:32 01.08.2023
Начальник штаба армии Алжира прибыл в РФ, встретится с Шойгу
0
154
13:20 01.08.2023
В Кремле восхищены героизмом экипажа танка, остановившего колонну техники ВСУ — Песков
0
182
13:15 01.08.2023
Сбер стал лидером ESG-рэнкинга RAEX
0
148
13:10 01.08.2023
Инкассаторы Сбера обслуживают около 190 тысяч объектов по всей России
0
147
13:05 01.08.2023
Среди членов БРИКС «существуют нюансы» по теме его расширения — Песков
0
167
13:00 01.08.2023
На Украине двух человек приговорили к пяти годам тюрьмы за раскрытие мест выдачи повесток
0
171
12:32 01.08.2023
Глава МИД Ирана предложил разрывать отношения со странами за осквернение Корана
0
213
12:20 01.08.2023
Суд приговорил к условным срокам обвиняемых в крушении бомбардировщика Ту-22 в Заполярье
0
233

Возврат к списку