Киев безуспешно пытался атаковать безэкипажными катерами гражданские суда РФ в Черном море
14:12 01.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Киев предпринял попытку атаковать российские гражданские суда безэкипажными катерами, корабли ВМФ России их своевременно обнаружили и уничтожили. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Сегодня ночью киевский режим осуществил попытку террористической атаки с применением трех полупогружных безэкипажных катеров на российские гражданские транспортные суда, следовавшие к проливу Босфор в юго-западной части Черного моря», — сказал Конашенков.
По его словам, корабли ВМФ России, которые сопровождали транспорт, своевременно обнаружили и уничтожили все катера.
НОВОСТИ
- 14:32 01.08.2023
- Потери ВСУ за сутки на донецком направлении составили свыше 345 военнослужащих — МО РФ
- 14:00 01.08.2023
- Средняя цена нефти Urals в январе — июле снизилась в 1,54 раза
- 13:32 01.08.2023
- Начальник штаба армии Алжира прибыл в РФ, встретится с Шойгу
- 13:20 01.08.2023
- В Кремле восхищены героизмом экипажа танка, остановившего колонну техники ВСУ — Песков
- 13:15 01.08.2023
- Сбер стал лидером ESG-рэнкинга RAEX
- 13:10 01.08.2023
- Инкассаторы Сбера обслуживают около 190 тысяч объектов по всей России
- 13:05 01.08.2023
- Среди членов БРИКС «существуют нюансы» по теме его расширения — Песков
- 13:00 01.08.2023
- На Украине двух человек приговорили к пяти годам тюрьмы за раскрытие мест выдачи повесток
- 12:32 01.08.2023
- Глава МИД Ирана предложил разрывать отношения со странами за осквернение Корана
- 12:20 01.08.2023
- Суд приговорил к условным срокам обвиняемых в крушении бомбардировщика Ту-22 в Заполярье
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать