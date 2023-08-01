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НОВОСТИ

Киев безуспешно пытался атаковать безэкипажными катерами гражданские суда РФ в Черном море

14:12 01.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев предпринял попытку атаковать российские гражданские суда безэкипажными катерами, корабли ВМФ России их своевременно обнаружили и уничтожили. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Сегодня ночью киевский режим осуществил попытку террористической атаки с применением трех полупогружных безэкипажных катеров на российские гражданские транспортные суда, следовавшие к проливу Босфор в юго-западной части Черного моря», — сказал Конашенков.

По его словам, корабли ВМФ России, которые сопровождали транспорт, своевременно обнаружили и уничтожили все катера.

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