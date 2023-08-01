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Потери ВСУ за сутки на донецком направлении составили свыше 345 военнослужащих — МО РФ

14:32 01.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за прошедшие сутки на донецком направлении составили свыше 345 военнослужащих. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Потери противника за сутки на данном [донецком] направлении составили свыше 345 украинских военнослужащих, танк, 6 боевых машин пехоты, 4 автомобиля, боевая машина РСЗО „Град“, 5 самоходных артиллерийских установок Krab польского производства, а также 5 орудий полевой артиллерии, в том числе артиллерийская система М777 производства США», — сказал он.

Конашенков уточнил, что нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Предтечино, Сухая Балка, Ласточкино и Георгиевка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Также в районе населенного пункта Новгородское в ДНР уничтожены два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения 24-й механизированной бригады ВСУ.

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