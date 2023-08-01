Потери ВСУ за сутки на донецком направлении составили свыше 345 военнослужащих — МО РФ
14:32 01.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за прошедшие сутки на донецком направлении составили свыше 345 военнослужащих. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Потери противника за сутки на данном [донецком] направлении составили свыше 345 украинских военнослужащих, танк, 6 боевых машин пехоты, 4 автомобиля, боевая машина РСЗО „Град“, 5 самоходных артиллерийских установок Krab польского производства, а также 5 орудий полевой артиллерии, в том числе артиллерийская система М777 производства США», — сказал он.
Конашенков уточнил, что нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Предтечино, Сухая Балка, Ласточкино и Георгиевка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Также в районе населенного пункта Новгородское в ДНР уничтожены два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения 24-й механизированной бригады ВСУ.
НОВОСТИ
- 14:12 01.08.2023
- Киев безуспешно пытался атаковать безэкипажными катерами гражданские суда РФ в Черном море
- 14:00 01.08.2023
- Средняя цена нефти Urals в январе — июле снизилась в 1,54 раза
- 13:32 01.08.2023
- Начальник штаба армии Алжира прибыл в РФ, встретится с Шойгу
- 13:20 01.08.2023
- В Кремле восхищены героизмом экипажа танка, остановившего колонну техники ВСУ — Песков
- 13:15 01.08.2023
- Сбер стал лидером ESG-рэнкинга RAEX
- 13:10 01.08.2023
- Инкассаторы Сбера обслуживают около 190 тысяч объектов по всей России
- 13:05 01.08.2023
- Среди членов БРИКС «существуют нюансы» по теме его расширения — Песков
- 13:00 01.08.2023
- На Украине двух человек приговорили к пяти годам тюрьмы за раскрытие мест выдачи повесток
- 12:32 01.08.2023
- Глава МИД Ирана предложил разрывать отношения со странами за осквернение Корана
- 12:20 01.08.2023
- Суд приговорил к условным срокам обвиняемых в крушении бомбардировщика Ту-22 в Заполярье
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать