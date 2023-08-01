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Более 90% россиян редко посещают или почти не ходят в кинотеатры — исследование

15:00 01.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 90% россиян редко посещают кинотеатры или вовсе не ходят туда. При этом на регулярной основе в кино ходят только 7% респондентов, свидетельствуют данные исследовательского холдинга «Ромир».

«92% россиян редко посещают кинотеатры либо не делают этого вовсе. Из них 38% респондентов посещают кинотеатры один-два раза в год, 35% — реже этого, а 19% вообще не посещают кинотеатры», — указано в материалах исследования.

Регулярно — один-два раза в месяц — кинотеатры посещают 7% опрошенных. Только 1% респондентов ходит в кино один-два раза в неделю, о более частых посещениях — три-пять раз в неделю — не сообщил ни один из опрошенных.

По данным исследования, чем моложе зритель, тем чаще он ходит в кино. Большая часть тех, кто никогда не посещает кинотеатры, это люди старше 60 лет.

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