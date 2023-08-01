Власти Казахстана отказались выдать США задержанного россиянина Кислицина
15:12 01.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Казахстана отказались выдать США задержанного в стране в июне россиянина, сотрудника компании F.A.C.C.T. Никиту Кислицина, судебным решением он подвергнут экстрадиционному аресту по запросу России. Об этом ТАСС сообщил консул-советник генконсульства РФ в Алма-Ате Артем Оганов.
«Судебным решением Кислицин был подвергнут экстрадиционному аресту сроком на 12 месяцев по запросу России, выдачи в США не будет», — сказал он.
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