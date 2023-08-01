Состав Совфеда после выборов в сентябре обновится на 40% — Матвиенко

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Состав Совета Федерации после единого дня голосования в сентябре 2023 года обновится примерно на 40%. Об этом заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«В сентябре будет проходить единый день голосования: будут избираться 20 губернаторов, 26 законодательных собраний. Состав сенаторов обновится примерно на 40% из состава сенаторов из этих регионов», — отметила Матвиенко.