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НОВОСТИ

Состав Совфеда после выборов в сентябре обновится на 40% — Матвиенко

15:32 01.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Состав Совета Федерации после единого дня голосования в сентябре 2023 года обновится примерно на 40%. Об этом заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«В сентябре будет проходить единый день голосования: будут избираться 20 губернаторов, 26 законодательных собраний. Состав сенаторов обновится примерно на 40% из состава сенаторов из этих регионов», — отметила Матвиенко.

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