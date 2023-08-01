Чемпионат производственных профессий «Время первых» собрал 2,5 тысячи участников

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В Москве стартовал чемпионат производственных профессий «Время первых», организатором которого выступила Госкорпорация Ростех. В течение недели, до 4 августа включительно, на шести площадках столицы пройдут конкурсные мероприятия, участниками которых станут более 2,5 тыс. человек. Впервые в рамках чемпионата состоится программа профориентации для самых юных участников – от 8 до 14 лет.

В рамках чемпионата проходит конкурс профмастерства среди представителей рабочих и инженерных специальностей, наставников и юниоров. Участники соревнуются в таких компетенциях, как инженерный дизайн САПР, производственная сборка изделий авиатехники, токарные и фрезерные работы на станках с ЧПУ, электроника и др. Также «Время первых» включает в себя кубок рационализаторства, деловую программу и большой профориентационный блок.

«Ростех объединяет более 800 предприятий в 60 регионах страны. Чемпионат «Время первых» стал единой площадкой для повышения квалификации сотрудников и развития кадрового потенциала наших промышленных активов. Проект объединяет сразу несколько поколений: учащихся подшефных школ и колледжей, студентов вузов-партнеров, работников Корпорации, — отметил заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Николай Волобуев. – В этом году количество участников мероприятия превысило 2,5 тысячи, из них более 1200 – школьники. В том числе мы впервые привлекли совсем юных участников – детей от восьми до 14 лет. Для них мы подготовили специальную программу, включающую квесты и профессиональные пробы. Уверен, что ранняя профориентация стимулирует включение ребят в бесшовную систему «общее образование – высшее и среднее профессиональное образование – предприятие», а также способствует популяризации рабочих и инженерных профессий».

Участники чемпионата смогут диагностировать уровень своего мастерства, повысить квалификацию и улучшить практические навыки, а старшеклассники – выбрать профессиональные ориентиры и ближе познакомиться с будущей специальностью. Победители юниорской линейки «Времени первых» и самые яркие ее участники смогут пройти стажировку в одном из холдингов Ростеха.