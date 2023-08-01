ЕС призвал РФ не использовать атаки беспилотников в Москве для интенсификации СВО

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз призвал Россию не использовать атаки беспилотников в Москве для эскалации боевых действий на Украине, подчеркнув, что «не имеет никакой информации о происхождении беспилотников, атаковавших Москву». Об этом заявила представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали на брифинге в Брюсселе.

«Россия не должна использовать эти факты для эскалации боевых действий на Украине», — заявила Массрали, подчеркнув, что ЕС «не имеет никакой независимой информации о деталях этого инцидента или происхождении беспилотников».

«Оружие, поставляемое по линии Европейского фонда мира, может быть использовано только для защиты территориальной целостности Украины», — добавила она.