Подоляк утверждает, что Киев не пытался атаковать гражданские суда РФ в Черном море

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк утверждает, что Киев не предпринимал попыток атаковать гражданские суда в Черном море.

«Украина не нападала, не нападает и не будет нападать на гражданские суда, как и на любые другие гражданские объекты», — сказал он агентству Reuters.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Киев предпринял попытку атаковать российские гражданские транспортные суда безэкипажными катерами. Корабли ВМФ России своевременно обнаружили и уничтожили их.