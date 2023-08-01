Подоляк утверждает, что Киев не пытался атаковать гражданские суда РФ в Черном море
16:32 01.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк утверждает, что Киев не предпринимал попыток атаковать гражданские суда в Черном море.
«Украина не нападала, не нападает и не будет нападать на гражданские суда, как и на любые другие гражданские объекты», — сказал он агентству Reuters.
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Киев предпринял попытку атаковать российские гражданские транспортные суда безэкипажными катерами. Корабли ВМФ России своевременно обнаружили и уничтожили их.
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