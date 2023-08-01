0
0
143
НОВОСТИ

Подоляк утверждает, что Киев не пытался атаковать гражданские суда РФ в Черном море

16:32 01.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк утверждает, что Киев не предпринимал попыток атаковать гражданские суда в Черном море.

«Украина не нападала, не нападает и не будет нападать на гражданские суда, как и на любые другие гражданские объекты», — сказал он агентству Reuters.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Киев предпринял попытку атаковать российские гражданские транспортные суда безэкипажными катерами. Корабли ВМФ России своевременно обнаружили и уничтожили их.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:40 01.08.2023
Россия не будет учитывать мнение ЕС при определении своих действий в ходе СВО — Косачев
0
9
17:12 01.08.2023
Запад передаст Киеву F-16 только после подготовки ВСУ к их применению — Пентагон
0
85
17:00 01.08.2023
Посла Польши вызвали в МИД Украины в связи с заявлением Варшавы о неблагодарности Киева
0
101
16:12 01.08.2023
Все заболевшие сибирской язвой в Туве выздоровели
0
148
16:00 01.08.2023
ЕС призвал РФ не использовать атаки беспилотников в Москве для интенсификации СВО
0
190
15:37 01.08.2023
Чемпионат производственных профессий «Время первых» собрал 2,5 тысячи участников
0
169
15:32 01.08.2023
Состав Совфеда после выборов в сентябре обновится на 40% — Матвиенко
0
220
15:12 01.08.2023
Власти Казахстана отказались выдать США задержанного россиянина Кислицина
0
252
15:00 01.08.2023
Более 90% россиян редко посещают или почти не ходят в кинотеатры — исследование
0
241
14:32 01.08.2023
Потери ВСУ за сутки на донецком направлении составили свыше 345 военнослужащих — МО РФ
0
262

Возврат к списку