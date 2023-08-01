0
0
95
НОВОСТИ

Посла Польши вызвали в МИД Украины в связи с заявлением Варшавы о неблагодарности Киева

17:00 01.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МИД Украины вызвал польского посла и назвал неприемлемым заявление представителя президента Польши, отвечающего за международную проблематику, Марчина Пшидача о неблагодарности украинцев. Об этом сообщил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко.

«1 августа в МИД Украины был приглашен посол Республики Польша на Украине Бартош Цихоцкий из-за высказываний министра канцелярии президента Республики Польша, руководителя бюро международной политики Марчина Пшидача. Во время встречи было отмечено, что заявления о якобы неблагодарности украинцев за помощь Польше не соответствуют действительности и являются неприемлемыми», — говорится в комментарии Николенко на сайте внешнеполитического ведомства.

Представитель МИД выражает уверенность, что украинско-польская дружба намного глубже политической целесообразности и никакие заявления не помешают Киеву и Варшаве построить общее европейское будущее.

Пшидач 31 июля в эфире польского телевидения заявил, что Украина действительно получила от Польши большую помощь и «было бы хорошо, если бы она начала ценить то, какую роль на протяжении последних нескольких месяцев и лет играет Польша для Украины». Вечером в тот же день заместитель руководителя офиса президента Украины Андрей Сибига назвал это заявление неуместным, безосновательным, манипулятивным и «равнозначным вероломству».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:40 01.08.2023
Россия не будет учитывать мнение ЕС при определении своих действий в ходе СВО — Косачев
0
9
17:12 01.08.2023
Запад передаст Киеву F-16 только после подготовки ВСУ к их применению — Пентагон
0
85
16:32 01.08.2023
Подоляк утверждает, что Киев не пытался атаковать гражданские суда РФ в Черном море
0
149
16:12 01.08.2023
Все заболевшие сибирской язвой в Туве выздоровели
0
148
16:00 01.08.2023
ЕС призвал РФ не использовать атаки беспилотников в Москве для интенсификации СВО
0
190
15:37 01.08.2023
Чемпионат производственных профессий «Время первых» собрал 2,5 тысячи участников
0
169
15:32 01.08.2023
Состав Совфеда после выборов в сентябре обновится на 40% — Матвиенко
0
220
15:12 01.08.2023
Власти Казахстана отказались выдать США задержанного россиянина Кислицина
0
252
15:00 01.08.2023
Более 90% россиян редко посещают или почти не ходят в кинотеатры — исследование
0
241
14:32 01.08.2023
Потери ВСУ за сутки на донецком направлении составили свыше 345 военнослужащих — МО РФ
0
262

Возврат к списку