Посла Польши вызвали в МИД Украины в связи с заявлением Варшавы о неблагодарности Киева

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МИД Украины вызвал польского посла и назвал неприемлемым заявление представителя президента Польши, отвечающего за международную проблематику, Марчина Пшидача о неблагодарности украинцев. Об этом сообщил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко.

«1 августа в МИД Украины был приглашен посол Республики Польша на Украине Бартош Цихоцкий из-за высказываний министра канцелярии президента Республики Польша, руководителя бюро международной политики Марчина Пшидача. Во время встречи было отмечено, что заявления о якобы неблагодарности украинцев за помощь Польше не соответствуют действительности и являются неприемлемыми», — говорится в комментарии Николенко на сайте внешнеполитического ведомства.

Представитель МИД выражает уверенность, что украинско-польская дружба намного глубже политической целесообразности и никакие заявления не помешают Киеву и Варшаве построить общее европейское будущее.

Пшидач 31 июля в эфире польского телевидения заявил, что Украина действительно получила от Польши большую помощь и «было бы хорошо, если бы она начала ценить то, какую роль на протяжении последних нескольких месяцев и лет играет Польша для Украины». Вечером в тот же день заместитель руководителя офиса президента Украины Андрей Сибига назвал это заявление неуместным, безосновательным, манипулятивным и «равнозначным вероломству».