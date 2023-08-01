Запад передаст Киеву F-16 только после подготовки ВСУ к их применению — Пентагон
17:12 01.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Коллективный Запад поставит Киеву истребители-бомбардировщики F-16 только после подготовки Вооруженных сил Украины (ВСУ) к их применению, ориентировочно передача этой военной состоится через несколько месяцев. Об этом заявила на встрече с вашингтонской группой военных обозревателей (Defense Writers Group), участником которой является ТАСС, помощник министра обороны США по стратегии, планированию и потенциалу Мара Карлин.
«Я бы сказала, что в эти предстоящие несколько месяцев мы будем напряженно работать, особенно с некоторыми, так сказать, ключевыми европейскими союзниками, над тем, чтобы гарантировать получение украинцами необходимых им платформ, а также, конечно, подготовки. Речь идет о достаточно сложной платформе. И мы хотим гарантировать, что они получили всю нужную подготовку, чтобы эффективно применять их (истребители F-16 — прим. ТАСС) на поле боя», — сказала сотрудник Пентагона. По ее словам, США ведут активные переговоры на этот счет с Данией и Нидерландами, которые вызвались координировать усилия по передаче ВСУ F-16. «Мы работаем с ними (Данией и Нидерландами — прим. ТАСС) очень тесно, обсуждаем, как воплотить это в реальность. Не приносит пользы передача стране сложной платформы без подготовки [к ее применению]. Так что мы тесно с ними работаем, чтобы гарантировать, что так мы и поступим», — подчеркнула Карлин.
НОВОСТИ
- 17:40 01.08.2023
- Россия не будет учитывать мнение ЕС при определении своих действий в ходе СВО — Косачев
- 17:00 01.08.2023
- Посла Польши вызвали в МИД Украины в связи с заявлением Варшавы о неблагодарности Киева
- 16:32 01.08.2023
- Подоляк утверждает, что Киев не пытался атаковать гражданские суда РФ в Черном море
- 16:12 01.08.2023
- Все заболевшие сибирской язвой в Туве выздоровели
- 16:00 01.08.2023
- ЕС призвал РФ не использовать атаки беспилотников в Москве для интенсификации СВО
- 15:37 01.08.2023
- Чемпионат производственных профессий «Время первых» собрал 2,5 тысячи участников
- 15:32 01.08.2023
- Состав Совфеда после выборов в сентябре обновится на 40% — Матвиенко
- 15:12 01.08.2023
- Власти Казахстана отказались выдать США задержанного россиянина Кислицина
- 15:00 01.08.2023
- Более 90% россиян редко посещают или почти не ходят в кинотеатры — исследование
- 14:32 01.08.2023
- Потери ВСУ за сутки на донецком направлении составили свыше 345 военнослужащих — МО РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать