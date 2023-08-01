Запад передаст Киеву F-16 только после подготовки ВСУ к их применению — Пентагон

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Коллективный Запад поставит Киеву истребители-бомбардировщики F-16 только после подготовки Вооруженных сил Украины (ВСУ) к их применению, ориентировочно передача этой военной состоится через несколько месяцев. Об этом заявила на встрече с вашингтонской группой военных обозревателей (Defense Writers Group), участником которой является ТАСС, помощник министра обороны США по стратегии, планированию и потенциалу Мара Карлин.

«Я бы сказала, что в эти предстоящие несколько месяцев мы будем напряженно работать, особенно с некоторыми, так сказать, ключевыми европейскими союзниками, над тем, чтобы гарантировать получение украинцами необходимых им платформ, а также, конечно, подготовки. Речь идет о достаточно сложной платформе. И мы хотим гарантировать, что они получили всю нужную подготовку, чтобы эффективно применять их (истребители F-16 — прим. ТАСС) на поле боя», — сказала сотрудник Пентагона. По ее словам, США ведут активные переговоры на этот счет с Данией и Нидерландами, которые вызвались координировать усилия по передаче ВСУ F-16. «Мы работаем с ними (Данией и Нидерландами — прим. ТАСС) очень тесно, обсуждаем, как воплотить это в реальность. Не приносит пользы передача стране сложной платформы без подготовки [к ее применению]. Так что мы тесно с ними работаем, чтобы гарантировать, что так мы и поступим», — подчеркнула Карлин.