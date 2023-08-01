Россия не будет учитывать мнение ЕС при определении своих действий в ходе СВО — Косачев

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия в последнюю очередь будет учитывать мнение Евросоюза при определении своих действий в складывающейся ситуации в ходе специальной военной операции. Так вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал ТАСС заявление представителя внешнеполитической службы Евросоюза Набилы Массрали о том, что Россия не должна использовать атаки беспилотников в Москве для эскалации боевых действий на Украине.

«Нет ни малейшего сомнения, что при определении любых последующих российских действий в складывающейся ситуации мнение Евросоюза будет учитываться в последнюю очередь, то есть — никак», — сказал Косачев ТАСС.