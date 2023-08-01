На консульство Швеции в Измире совершено нападение

18:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неизвестный совершил нападение на консульство Швеции в Измире на западе Турции, тяжело ранен сотрудник дипмиссии.

Как сообщает новостной портал Mynet, нападавший имел сирийское гражданство. Вооруженное нападение он совершил из-за проблем с получением визы. В результате нападения ранения получила гражданка Турции, работавшая в консульстве.