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НОВОСТИ

На консульство Швеции в Измире совершено нападение

18:45 01.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неизвестный совершил нападение на консульство Швеции в Измире на западе Турции, тяжело ранен сотрудник дипмиссии.

Как сообщает новостной портал Mynet, нападавший имел сирийское гражданство. Вооруженное нападение он совершил из-за проблем с получением визы. В результате нападения ранения получила гражданка Турции, работавшая в консульстве.

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