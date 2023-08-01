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Кирби: Нам неизвестно ни о какой конкретной угрозе со стороны "Вагнер" в адрес Польши

19:10 01.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты не усматривают никаких угроз безопасности Польши и других европейских членов НАТО со стороны российской ЧВК «Вагнер». Об этом заявил на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, комментируя в том числе утверждения властей Польши и Литвы о возможности провокаций со стороны ЧВК «Вагнер».

«Нам неизвестно ни о какой конкретной угрозе со стороны "Вагнер" в адрес Польши или кого бы то ни было еще из наших союзников по НАТО. И мы, разумеется, внимательно за этим следим», — сказал представитель Белого дома.

«Конечно, мы привержены статье 5 и, как заявлял президент, защите каждого дюйма территории НАТО. Но, опять-таки, нет свидетельств того, что „Вагнер“ представляет такую угрозу альянсу», — отметил Кирби.

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