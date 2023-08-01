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НОВОСТИ

В ООН хотят, что атаки на гражданские здания в Москве прекратились

19:45 01.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ООН против атак беспилотников на Москву, они должны быть прекращены. Об этом заявил на брифинге заместитель официального представителя генсекретаря всемирной организации Фархан Хак.

«У нас нет информации из первых рук, но мы против любых атак на гражданские объекты, где бы они ни происходили. Если это гражданские здания в Москве, то мы выступаем против атак и хотим, чтобы они прекратились», — сказал Хак.

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