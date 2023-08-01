В ООН хотят, что атаки на гражданские здания в Москве прекратились
19:45 01.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«У нас нет информации из первых рук, но мы против любых атак на гражданские объекты, где бы они ни происходили. Если это гражданские здания в Москве, то мы выступаем против атак и хотим, чтобы они прекратились», — сказал Хак.
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