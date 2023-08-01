В Польше заявили, что два белорусских вертолета нарушили воздушные границы страны

21:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два белорусских вертолета нарушили польские воздушные границы, в связи с чем в МИД Польши был вызван поверенный в делах Белоруссии Александр Чесновский. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте польского внешнеполитического ведомства.

«В связи с вторжением в воздушное пространство Польши двух белорусских вертолетов 1 августа 2023 года в Министерство иностранных дел Польши незамедлительно был вызван поверенный в делах Белоруссии», — отмечается в тексте.