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НОВОСТИ

В Польше заявили, что два белорусских вертолета нарушили воздушные границы страны

21:30 01.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два белорусских вертолета нарушили польские воздушные границы, в связи с чем в МИД Польши был вызван поверенный в делах Белоруссии Александр Чесновский. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте польского внешнеполитического ведомства.

«В связи с вторжением в воздушное пространство Польши двух белорусских вертолетов 1 августа 2023 года в Министерство иностранных дел Польши незамедлительно был вызван поверенный в делах Белоруссии», — отмечается в тексте.

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