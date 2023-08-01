Госдеп США официально пригласил главу МИД КНР посетить Вашингтон

21:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк передал во вторник на встрече в Вашингтоне главе департамента Северной Америки и Океании МИД КНР Ян Тао приглашение главе МИД КНР Ван И посетить США. Об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

«Помощник госсекретаря Критенбринк передал официальное приглашение Ван И», — сказал представитель Госдепартамента. Миллер добавил, что вопрос о том, принято ли приглашение, надо адресовать Китаю.