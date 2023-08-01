Госдеп США официально пригласил главу МИД КНР посетить Вашингтон
21:45 01.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Помощник госсекретаря Критенбринк передал официальное приглашение Ван И», — сказал представитель Госдепартамента. Миллер добавил, что вопрос о том, принято ли приглашение, надо адресовать Китаю.
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