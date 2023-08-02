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Белоруссия отрицает факт нарушения вертолетами границ Польши

22:22 01.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обвинения в нарушении границы Польши вертолетами Ми-8 и Ми-24 ВВС и войск ПВО Белоруссии являются надуманными и были сделаны польским военно-политическим руководством для очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы. Об этом говорится в сообщении Минобороны Белоруссии.

«Сообщение, не подтвержденное данными объективного контроля со стороны Польши, Министерство обороны Республики Беларусь рассматривает в стиле „одна бабка сказала“ и отмечает, что нарушения воздушного пространства вертолетами Ми-24 и Ми-8 не было», — подчеркнули в военном ведомстве.

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