Белоруссия отрицает факт нарушения вертолетами границ Польши

22:22 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обвинения в нарушении границы Польши вертолетами Ми-8 и Ми-24 ВВС и войск ПВО Белоруссии являются надуманными и были сделаны польским военно-политическим руководством для очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы. Об этом говорится в сообщении Минобороны Белоруссии.

«Сообщение, не подтвержденное данными объективного контроля со стороны Польши, Министерство обороны Республики Беларусь рассматривает в стиле „одна бабка сказала“ и отмечает, что нарушения воздушного пространства вертолетами Ми-24 и Ми-8 не было», — подчеркнули в военном ведомстве.