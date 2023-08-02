Белоруссия отрицает факт нарушения вертолетами границ Польши
22:22 01.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Сообщение, не подтвержденное данными объективного контроля со стороны Польши, Министерство обороны Республики Беларусь рассматривает в стиле „одна бабка сказала“ и отмечает, что нарушения воздушного пространства вертолетами Ми-24 и Ми-8 не было», — подчеркнули в военном ведомстве.
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