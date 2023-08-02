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НОВОСТИ

Зеленский анонсировал новые удары по территории России

09:00 02.08.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Владимир Зеленский анонсировал новые удары по территории России. С таким заявлениям президент Украины выступил в обращении к народу.

«Сегодняшний день начался с очень содержательных докладов представителей сил обороны и безопасности нашего государства. Был и отдельный подробный доклад руководителя ГУР Кирилла Буданова. Россияне точно почувствуют последствия нашей работы. Серьёзно почувствуют», — сказал Зеленский.

Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк после новой атаки дронов на Москву выступил с угрозами, что «неустановленных аппаратов» будет больше.  Говорит Москва

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