09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Авиация и артиллерия группировки войск «Центр» сорвали на краснолиманском направлении пять атак штурмовых групп механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

«На краснолиманском направлении в районах Торского участка и Серебрянского лесничества огнем артиллерии и ударов авиации группировки войск „Центр“ отражено и сорвано пять попыток атаки штурмовых групп механизированных бригад ВСУ», — сказал Савчук.