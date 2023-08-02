Группировка «Центр» сорвала 5 атак штурмовиков ВСУ на краснолиманском направлении
09:05 02.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Авиация и артиллерия группировки войск «Центр» сорвали на краснолиманском направлении пять атак штурмовых групп механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
«На краснолиманском направлении в районах Торского участка и Серебрянского лесничества огнем артиллерии и ударов авиации группировки войск „Центр“ отражено и сорвано пять попыток атаки штурмовых групп механизированных бригад ВСУ», — сказал Савчук.
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