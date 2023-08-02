Агентство Fitch понизило рейтинг США с AAA до AA+
09:20 02.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США в иностранной валюте с AAA до AA+ со стабильным прогнозом.
Как говорится в сообщении рейтингового агентства, снижение было произведено с учетом ожидания ухудшения фискальной ситуации в ближайшие три года, высокой долговой нагрузки, которая продолжает увеличиваться, а также из-за «ухудшения управляемости на протяжении последних двух десятилетий, что выразилось в противоречиях по поводу лимита госдолга и принятии решений на этот счет в последнюю минуту».
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