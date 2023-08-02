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Трампу предъявили обвинения по четырем пунктам

09:32 02.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экс-президент США Дональд Трамп вызван в федеральный суд 3 августа, ему предъявлены обвинения по четырем пунктам.

Как следует из судебного документа, большое жюри присяжных сочло достаточными предоставленные властями улики для предъявления следующих обвинений: «сговор с целью обмана США», «сговор с целью фальсификации показаний свидетелей», «сговор против прав американских граждан», «воспрепятствование и попытка воспрепятствования разбирательству».

Из документа также следует, что «вечером 6 января» 2021 года Трамп и его сообщники «попытались использовать насилие и хаос на Капитолийском холме, чтобы на основе ложных заявлений о случаях фальсификации в ходе выборов убедить законодателей отложить официальное признание [их итогов]».

3 августа в 16:00 (23:00 мск) Трамп должен будет явиться в Федеральный суд столичного округа Колумбия.

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