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Взрывы прогремели ночью в нескольких районах Киева

10:00 02.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрывы произошли ночью в трех районах Киева. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Согласно данным, опубликованным в его телеграм-канале, взрывы прогремели сначала в Соломенском, а затем в Голосеевском районе. Позже Кличко проинформировал о возгорании в Святошинском районе.

Глава столичной военной администрации Сергей Попко со своей стороны уточнил, что после взрывов были зафиксированы повреждения «нежилых помещений». По его словам, в Киеве отработала система противовоздушной обороны.

Воздушная тревога в Киеве продолжалась больше часа.

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