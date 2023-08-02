Взрывы прогремели ночью в нескольких районах Киева
10:00 02.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Взрывы произошли ночью в трех районах Киева. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Согласно данным, опубликованным в его телеграм-канале, взрывы прогремели сначала в Соломенском, а затем в Голосеевском районе. Позже Кличко проинформировал о возгорании в Святошинском районе.
Глава столичной военной администрации Сергей Попко со своей стороны уточнил, что после взрывов были зафиксированы повреждения «нежилых помещений». По его словам, в Киеве отработала система противовоздушной обороны.
Воздушная тревога в Киеве продолжалась больше часа.
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