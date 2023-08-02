СВО показала, что ВПК США не был способен функционировать на нужном уровне — Пентагон
10:05 02.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Специальная военная операция России на Украине показала, что американский военно-промышленный комплекс был не в состоянии функционировать на необходимом уровне. Об этом заявила во вторник на встрече с вашингтонской группой военных обозревателей (Defense Writers Group), участником которой является ТАСС, помощник министра обороны США по стратегии, планированию и потенциалу Мара Карлин.
«Вы все знаете <…>, что вызовы для военно-промышленной базы [США] являлись подлинными на протяжении ряда лет. Комиссия, готовившая Стратегию национальной обороны в 2018 году, говорила об этом <…>. Мы все слышали об этом годами», — отметила сотрудница Пентагона. «<…> Тем не менее никаких особых действий, связанных с этим вопросом, мы не видели, пока война (СВО — прим. ТАСС) России на Украине не заставила всех нас по-настоящему осязаемо почувствовать и тонко понять необходимость устроить турбонаддув для нашей военно-промышленной базы, равно как и [базы] наших союзников и партнеров, а также обеспечить способность для всех нас (то есть стран коллективного Запада — прим. ТАСС) тесно работать вместе взаимодополняющим образом», — подчеркнула Карлин.
«Совершенно ясно, что эта военно-промышленная база не была способна функционировать на том уровне, который мы все хотим видеть», — сказала представитель Министерства обороны США. Поэтому, напомнила она, в американский ВПК были осуществлены крупные денежные вливания из федерального бюджета. «Нам нужно строго оценить, особенно в предстоящий год, каковы результаты финансирования промышленной базы, каково его воздействие», — убеждена Карлин. «В эту промышленную базу [правительством США] вкладывается много денег. Мы все хотим гарантировать, что есть надлежащие результаты», — пояснила помощник министра.
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