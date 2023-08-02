В Одесской области на объектах портовой и промышленной инфраструктуры возникли пожары
10:20 02.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пожары произошли на объектах промышленной и портовой инфраструктуры в Одесской области, где ночью прогремели взрывы. Об этом сообщил глава областной администрации Олег Кипер.
«На объектах портовой и промышленной инфраструктуры региона возникли пожары», — написал он в своем телеграм-канале. «На месте работают все соответствующие службы», — добавил Кипер.
Ночью в городе Измаиле Одесской области, который является крупным портом на Дунае, произошли взрывы. Также сообщалось о работе систем противовоздушной обороны в регионе.
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