Частный гидросамолет потерпел крушение на севере Красноярского края

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гидросамолет потерпел крушение на севере Красноярского края, на борту находились два человека. Об этом говорится в сообщении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«Сегодня около 11 часов местного времени (07:00 мск) в районе промзоны Лесобиржа г. Дудинки Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края при выполнении взлета с акватории р. Дудинка потерпел крушение частный гидросамолет», — сообщили в ведомстве, добавив, что на борту находились два человека.