Частный гидросамолет потерпел крушение на севере Красноярского края
10:32 02.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Гидросамолет потерпел крушение на севере Красноярского края, на борту находились два человека. Об этом говорится в сообщении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
«Сегодня около 11 часов местного времени (07:00 мск) в районе промзоны Лесобиржа г. Дудинки Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края при выполнении взлета с акватории р. Дудинка потерпел крушение частный гидросамолет», — сообщили в ведомстве, добавив, что на борту находились два человека.
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