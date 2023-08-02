0
0
146
НОВОСТИ

Владимир Путин поздравил бойцов и ветеранов ВДВ с профессиональным праздником

11:00 02.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин поздравил бойцов и ветеранов Воздушно-десантных войск (ВДВ) с профессиональным праздником.

В поздравительном послании, опубликованном на сайте Кремля, глава государства отметил, что многие поколения солдат и офицеров ВДВ «вписали яркие, незабываемые страницы в героическую летопись Вооруженных сил <…>, всегда достойно выполняли свой долг, свято хранили верность присяге и боевому братству».

«Сегодня эти ратные, патриотические традиции достойно продолжают десантники, участвующие в специальной военной операции. Они с честью решают поставленные задачи, проявляют мужество и отвагу, силу духа и несгибаемый характер, плечом к плечу со своими товарищами защищают Россию», — говорится в поздравлении президента.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:05 02.08.2023
Участники встречи военных чинов ЭКОВАС обсудят возможную операцию против Нигера — СМИ
0
42
12:03 02.08.2023
Собянин: За шесть лет по программе реновации в эксплуатацию ввели 260 домов
0
38
12:00 02.08.2023
В Кишиневе полиция задержала водителя, врезавшегося в ворота посольства РФ
0
56
11:32 02.08.2023
Если Армения не подпишет мирный договор, то ситуация может стать непредсказуемой - Алиев
0
103
11:20 02.08.2023
Зеленский заявил о существенных повреждениях на юге Украины после взрывов
0
120
11:05 02.08.2023
Нигер открыл границы с соседними странами
0
168
10:32 02.08.2023
Частный гидросамолет потерпел крушение на севере Красноярского края
0
174
10:22 02.08.2023
Собянин: В 11 московских больницах приемные отделения полностью реконструируют
0
98
10:20 02.08.2023
В Одесской области на объектах портовой и промышленной инфраструктуры возникли пожары
0
195
10:05 02.08.2023
СВО показала, что ВПК США не был способен функционировать на нужном уровне — Пентагон
0
203

Возврат к списку