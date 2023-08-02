Владимир Путин поздравил бойцов и ветеранов ВДВ с профессиональным праздником
11:00 02.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин поздравил бойцов и ветеранов Воздушно-десантных войск (ВДВ) с профессиональным праздником.
В поздравительном послании, опубликованном на сайте Кремля, глава государства отметил, что многие поколения солдат и офицеров ВДВ «вписали яркие, незабываемые страницы в героическую летопись Вооруженных сил <…>, всегда достойно выполняли свой долг, свято хранили верность присяге и боевому братству».
«Сегодня эти ратные, патриотические традиции достойно продолжают десантники, участвующие в специальной военной операции. Они с честью решают поставленные задачи, проявляют мужество и отвагу, силу духа и несгибаемый характер, плечом к плечу со своими товарищами защищают Россию», — говорится в поздравлении президента.
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