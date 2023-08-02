Нигер открыл границы с соседними странами

11:05 Источник: Интерфакс

Нигер вновь открывает сухопутные и воздушные границы с пятью соседними странами, передает телеканал France24 со ссылкой на заявление одного из представителей военных Нигера.

"Сухопутные и воздушные границы с Алжиром, Буркина-Фасо, Ливией, Мали и Чадом вновь открыты с сегодняшнего дня", - приводит телеканал слова неназванного представителя военных, выступавшего по национальному телевидению Нигера.

France24 отмечает, что заявление было сделано "через несколько часов после вылета первого французского эвакуационного рейса".