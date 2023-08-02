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Зеленский заявил о существенных повреждениях на юге Украины после взрывов

11:20 02.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Наиболее существенные повреждения зафиксированы на юге Украины после произошедших ночью взрывов. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский.

«Есть повреждения. Самые существенные — на юге страны», — написал он в своем телеграм-канале.

Ночью в городе Измаиле Одесской области, который является крупным портом на Дунае, произошли взрывы. Также сообщалось о работе систем противовоздушной обороны в регионе. Глава Одесской областной администрации Олег Кипер позже сообщил, что на объектах промышленной и портовой инфраструктуры региона произошли пожары.

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